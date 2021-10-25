台灣是否承認大陸研製的科興、國藥疫苗？中央流行疫情指揮中心至今態度曖昧，始終不願正面表態，衛福部長陳時中今在立院報告表示，政府將推動電子疫苗證明，WHO有通過的疫苗，都會列入考慮之內，「原則會納入、例外會排除」。

陳時中今（25日）到立法院衛環委員會列席報告，面對綠委賴惠員詢問台灣電子疫苗認證是否會採認嬌生及大陸疫苗國藥、科興？陳時中表示，首先就是疫苗認證的有效信和可信度，這要雙邊的互相承認，避免裡面有不可信的疫苗證明；其次是台灣有打的疫苗品牌認證，品牌的承認與否，那台灣有EUA，當然就在認可之內，接著是有WHO認可的疫苗。

陳時中強調，當然台灣通過的EUA，效果較為清楚，至於WHO通過的其他疫苗，因為已經通過一段時間，政府會在觀察「突破性感染」發生的情況，加以考慮，不過，WHO有通過的疫苗，都會列入考慮之內，除非有證據顯示效果不足，才會予以排除，應該說原則會納入、例外會排除。

對於電子疫苗證明，陳時中強調，電子疫苗等於是疫苗證明電子化、數位化，目前已經規劃完成，將採用歐洲模式，也尋求外館來協助電子疫苗證明的互相認證。