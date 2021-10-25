台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，政壇又拋出修改選罷法聲音。對此，高雄市長陳其邁今（25）日早上出席三元能源科技首座超級電池工廠動土典禮時回應，對於罷免結果充分尊重，「我反對因為個案就修法」。

陳柏惟罷免案通過後，民進黨黨內浮現檢討罷免門檻的聲音。不過，陳其邁2016年11月29日在臉書PO文也被挖了出來，被嘲諷「暖男迴力鏢」飛了5年後，又射趴自己人。

當時陳其邁在文中提到，選罷法修正三讀通過是人民勝利。2014年國民黨強行通過服貿，人民終於不滿馬意立委，只有上意，卻沒有民意，開始發動割闌尾行動，但都功敗垂成。

今年3月15日，我和割闌尾的朋友一起召開「罷免制度修法最後一哩路」記者會，今天終於走完這最後的一哩路。

媒體今追問陳其邁對於陳柏惟遭罷免，以及是否支持修法看法？

陳其邁解釋，修法原由是1994年當時國民黨執政黨為了護航那些擁核立委，當時發動罷免，所以把門檻從3分之1升到2分之1，所以造成高門檻，後續罷免門檻就很難通過。

陳其邁直說，所以後來在2016年的修法把門檻調到4分之1，強調這是當時立法的原由和過程，但是罷免是民主的一部分，民主有選舉，當然就會有罷免，對於罷免結果都充分尊重，「我反對因為個案就修法」，但是立法院的討論這部分，我們給予尊重。