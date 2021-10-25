台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，原力挺陳柏惟的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人紛紛送暖，民進黨也開始出現檢討罷免制度的聲浪，台南市長黃偉哲也認為，選罷制度有待進一步檢討。對此，國民黨立委林為洲指出，「當初提案修低門檻的是高雄陳市長」。

陳柏惟罷免案23日經投票通過，黃偉哲表示，尊重投票的結果，但過程中有太多地方勢力介入，立委實質表現被政黨惡鬥蓋過，真的很可惜，他也認為，選罷制度有待進一步檢討。

對此，林為洲昨（24）日在臉書指出，「台南黃市長說要修高罷免門檻，但當初提案修低門檻的是高雄陳市長。理性討論，送案來內政委員會，我們會接招，我在內委會等你們」；林為洲也說，「在此之前，先處理一下五年前陳市長丟出的迴力鏢」。

陳柏惟罷免案23日經投票通過，《選罷法》修法聲浪也隨之四起，林為洲指出，「當初提案修低門檻的是高雄陳市長」。（圖／摘自林為洲臉書）

此外，民進黨立委許智傑主張，將投票率門檻由25%提高到35%，引發爭議。行政院長蘇貞昌今受訪時則表示，選舉制度經過一次又一次的運作，是不是有哪些地方怎麼樣子可以更好，我想主責機關是內政部，內政部可以多聽各方意見，多多整理，讓它完整才好。