中信金(2891)旗下中信銀行宣布與Yahoo奇摩攜手升級中國信託Yahoo聯名卡，即日起至明年（2022年）3月31日止，卡友在Yahoo平臺購物最高可享17%回饋，指定新生活消費筆筆皆享11%超贈點回饋。

近幾個月信用卡的刷卡王月排名，中信銀和國泰世華銀相互較勁，國泰世華8月重新奪回刷卡王與發卡王，8月刷卡總金額為414.71億元，擠下7月雙冠王中國信託銀行，中信銀8月以刷卡金額377.79億元排第2，第3名為玉山銀371.99億元，2、3名呈現拉鋸戰。第4名為台新銀280.14億元，第5名為台北富邦銀245.54億元，第6名為花旗銀162.28億元。

在強敵環伺下，中國信託宣布和Yahoo聯名卡換裝，全新卡面「阿虎衝衝車」由吉祥物阿虎駕車傳達線上購物的快速與活力；另外「尊爵黑」卡面則簡潔呈現疫後新生活如曙光般精彩，兩款卡面滿足不同客群的喜好。歡慶新卡面推出，在Yahoo平臺（購物中心、商城、拍賣）購物以LINE Pay或Apple Pay綁定Yahoo聯名卡支付，最高可享17%回饋（含原回饋6%），指定新生活消費（零接觸支付、超商超市、美食外送、遊戲平臺及影音等平臺）筆筆皆享11%超贈點回饋（每月每戶加碼回饋上限150點）。

中信金今年前9個月稅後盈餘為464.75億元，年增28%，EPS為2.33元。