台中市府運動局推廣台中酷運動，10月30日將與中華民國文化休閒運動協會共同於大里國民暨兒童運動中心舉行第二屆「2021台中女力女麗Womens Sports Day」活動，規劃舒活瑜珈、有氧拳擊和熱情Zumba三大課程，以及專業師資與檢測設備，提供身體狀況分析與運動建議，女性朋友免費報名，參加者贈送運動專屬Reebok聯名T-Shirt、瑜珈墊等，還有機會抽好禮大獎。

運動局表示，近年女性參與運動風氣盛行，去年第一屆台中女力女麗活動深獲市民好評，今年活動邀請台中眾多優秀女性運動員拍攝宣傳影片，包含台灣首位奧運輕艇選手張筑涵、六度參加帕運健力選手林亞璇、三度參加帕運柔道選手李凱琳、帕運桌球選手林姿妤，以及台中東山高中女排隊、女壘隊等，號召女性朋友共襄盛舉，建立良好運動習慣。

運動局指出，今年活動滿足女性需求，現場設有妝髮區、打卡牆與放鬆按摩等區域，適合母女、姐妹一同參加，感受專屬運動專區。