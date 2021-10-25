59歲陳姓婦人於10月21日近午時到高雄市仁武區九曲堂郵局要匯款給姪女，郵局人員懷疑陳婦被騙，趕緊通報九曲派出所，阻止這場騙局。陳婦發現自己被騙，直說：「你們真的好棒」，感謝警方與郵政人員保住她的血汗錢41萬元。

仁武警方表示，陳婦當天在家裡接到假冒姪女的騙徒來電，假姪女說因為投資慘賠，急需用錢，希望能借40多萬元應急。陳婦不疑有他，立即到郵局匯錢，但經郵局人員確認帳戶名稱並非陳婦的姪女，立即請陳婦先打電話給姪女確認，並通報警方。

好險，經陳婦確認，姪女說沒有向陳婦借錢，陳婦這才發現自己上當了，差點將這筆積蓄41萬元送入詐騙集團口袋。陳婦一再向警員道謝，直說警員好棒。

警方呼籲，近來詐欺案件花樣多變，仁武分局要求各派出所強化與金融機構聯繫，並指導行員關懷訪問技巧，從匯款源頭防堵。請民眾碰到類似情形，請先掛斷電話，再致電165、110，或到派出所請員警協助查證，以保護自身財產安全。

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