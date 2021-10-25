中共中央、大陸國務院印發的《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》24日發布。作為碳達峰碳中和「1＋N」政策體系中的「1」，意見為碳達峰、碳中和這項重大工作進行總體部署。

意見提出主要目標，到2025年，綠色低碳循環發展的經濟體系初步形成，重點行業能源利用效率大幅提升。單位國內生產總值能耗比2020年下降13.5％；單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18％；非化石能源消費比重達到20％左右；森林覆蓋率達到24.1％，森林蓄積量達到180億立方公尺，為實現碳達峰、碳中和奠定堅實基礎。

到2030年，經濟社會發展全面綠色轉型取得顯著成效，重點耗能行業能源利用效率達到國際先進水準。單位國內生產總值能耗大幅下降；單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65％以上；非化石能源消費比重達到25％左右，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上；森林覆蓋率達到25％左右，森林蓄積量達到190億立方公尺，二氧化碳排放量達到峰值並實現穩中有降。

到2060年，綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達到國際先進水準，非化石能源消費比重達到80％以上，碳中和目標順利實現，生態文明建設取得豐碩成果，開創人與自然和諧共生新境界。