大學甄選入學委員會今天表示，111學年大學甄選入學，「繁星推薦」招生共有1807個校系，其中參採學測科目數以3科最多，共有832個校系、占46％；而「申請入學」參與招生有2195個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有931個校系、占總42％。

111學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目情形，今天起於大學甄選入學委員會網站 (www.cac.edu.tw) 公告，供考生作為報考111學年度學科能力測驗參考用。因學測為選考，報名時間為11月2日至16日，為利考生學測報名選考需要，因此今天公告111學年參與招生校系的學測參採科目。

大學甄選委員會表示，自111學年起，學科能力測驗的數學考科分別設置數學A與數學B兩考科。若校系同時將數學A或數學B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。

大學甄選委員會表示，111學年「繁星推薦」招生共有1807個校系，其中參採學測科目數以3 科最多，共有832個校系，約占總校系數46％；其次是參採4科592個校系，約占總校系數33％。此外，參採國文、英文及社會等3科的有374校系最多，其次是參採國文、英文、數學A及自然等4科的有352校系。

而111學年「申請入學」參與招生共有2195個校系，其中參採學測科目數以3科最多，有931個校系，約占總系組數42％，其次是參採4科共有625個校系，約占總系組數28％。此外，以參採國文、英文、數學A及自然等4科有360個校系最多其次是參採國文、英文及社會有308個校系。

大學甄選委員會提醒，111學年實際招生校系、各校系學測科目參採情形、招生名額及甄試內容等，將明訂於111學年度大學「繁星推薦」、「申請入學」招生簡章，確切內容仍以11月5日正式簡章公告為準，屆時請考生上網查詢。紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。

同時，111學年分發入學管道與往年一樣大學校系可訂定至多2科學測成績作為檢定標準，不同的是採計入學考試中學測、分科測驗與術科考試之成績，由校系自訂採計考試科目組合，採計成績計算方式由過去的百分制改為級分制，各科最高為60級分。

明年分發入學管道各校系採計學測科目狀況，採計國文的有1656個校系最多、其次是採計英文有1671個校系，採計數學A、數學B、社會、自然則分別有157校系、357校系、87校系、38校系。

大學招聯會特別提醒考生，留意分發入學管道的校系可能會參採的學測考科，例如有部分校系過去採計指考物理、化學、生物考科成績，111學年有38個校系調整為學測自然考科成績，或是過去採計用指考歷史、地理、公民與社會考科成績的校系中，111學年有87個校系改採學測社會科考科成績。

術科方面，大學繁星推薦有41個系組須參加術科考試；大學申請入學有73個系組須參加術科考試；大學分發入學有62個系組須參加術科考試。