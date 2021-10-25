時下到飯店辦喜宴動輒一桌3、4萬元起跳，對新人而言是很大負擔，於是就有一名準新郎，打算花一桌2萬元辦澎湃流水席，沒想到卻遭到準新娘發文抱怨說，當初男方家長提親答應婚宴錢全出，沒想到是辦流水席，讓覺得很沒面子，還嗆：「你到底懂不懂行情，一桌不到3萬能看嗎？」貼文引發網友熱議，不少網友認為原PO的要求太高了。

準新郎要辦一桌2萬的流水席，讓原PO覺得沒面子，氣得嗆說：婚不結了。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO在《爆料公社》貼出與未婚夫的對話截圖，對話中她她嗆準新郎：「你到底懂不懂行情，一桌不到3萬能看嗎？」、「你說啊」、「要不然婚不用結了啦」。準新郎回說：「2萬多的流水席就非常好了，菜色也很多，我搞不懂你在堅持什麼？」，原PO接著寫道：「我說了，我家要辦在飯店，我周遭人沒有人一桌低於3萬」、「傳出去一桌低於3萬能聽嗎？」準新郎看後已讀不回，此文引發不少討論。

網紅陳沂則是在臉書發文表示，準新娘說婚禮一桌沒有3萬太寒酸就不要結了，然後很多人在罵那個準新娘愛慕虛榮。可是婚禮通常至少會包3千6，有人會多包，扣掉那些不要臉包2千全家來吃的，應該也不會賠本，只是覺得如果男方為了這麼一點小錢，就要上網公審，以後懷孕可能想吃個燕窩也會被罵奢侈，更不用說生小孩住月子中心也有得吵了」。

針對類似這種事，陳沂強調，結婚要門當戶對，如果價值觀不同，真的不能結婚， 格差婚是大問題啊啊啊啊啊啊！！！」