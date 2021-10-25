隨著國內疫情趨緩，疫苗覆蓋率持續攀升，各界對邊境解封的呼聲也越來越高，衛福部長陳時中今天表示，目前疫苗的電子數位證明已規劃完成，採用歐洲模式設計，正請外館協助互相認證談判；至於大陸製的科興、國藥疫苗我方是否會認可，還要看突破性感染的數據才能決定。

陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢，民進黨立委賴惠員質詢時提到疫苗護照議題，好奇我國是否會認可陸製的科興與國藥疫苗？陳時中表示，凡是世界衛生組織（WHO）核准的疫苗都會列入考慮，但不一定都會認可，還必須將各疫苗的突破性感染件數納入考量。

不過陳時中也說，必須要找到證據證明效力不足，才有可能將兩支陸製疫苗排除在電子證明中，秉持「原則會列入，例外會排除」的態度處理。至於國內已通過施打的疫苗，則毫無疑問會被認可。

有關過年海外國人返台，是否能縮短檢疫期間，或是恢復可返家檢疫？陳時中也說，由於疫情變化快速，現在到春節還有約三個月的時間，目前正在討論最適當的方式處理，但為方便民眾提前準備，將於兩周內公布相關措施。

上周陳時中赴立院備詢時曾表示，春節考慮讓返台國人能有更舒適的過節方式，策略包含返家檢疫與縮短居家檢疫天數，今天陳時中則說，檢疫方式都還沒定案，目前仍由專家進行討論中。

而國內何時才能降為一級警戒？陳時中稍早受訪時則明確指出，11月2日後仍然不會降級。