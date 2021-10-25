據新華社報導，中國國家主席習近平今天（25日）在北京出席「中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年紀念會議」並發表重要講話。通篇講話並未直接提到台灣，而是強調「第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。」

習近平提出4點呼籲：應該大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值；應該攜手推動構建人類命運共同體；應該堅持互利共贏，共同推動經濟社會發展更好造福人民；應該加強合作，共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題；應該堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。

★習近平演說全文如下：

尊敬的古特雷斯秘書長，

各位駐華使節和國際組織駐華代表，

女士們，先生們，

朋友們，同志們：

50年前的今天，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利！

今天，在這個特殊的日子裡，我們匯聚一堂，回顧歷史，展望未來，很有意義。

新中國恢復在聯合國合法席位，是世界上的一個大事件，也是聯合國的一個大事件。這是世界上一切愛好和平和主持正義的國家共同努力的結果。這標誌著佔世界人口四分之一的中國人民從此重新走上聯合國舞台。這對中國、對世界都具有重大而深遠的意義。

在這裡，我謹代表中國政府和中國人民，向聯合國大會第2758號決議所有提案國和支持國，表示衷心的感謝！向一切主持正義的國家和人民，致以崇高的敬意！

女士們、先生們，朋友們、同志們！

新中國恢復在聯合國合法席位以來的50年，是中國和平發展、造福人類的50年。

——這50年，中國人民始終發揚自強不息精神，在風雲變幻中把握中國前進方向，書寫了中國以及人類發展的壯闊史詩。在新中國成立以來國家建設和發展的基礎上，中國人民開啓了改革開放歷史新時期，成功開創和發展中國特色社會主義，不斷解放和發展社會生產力，不斷提高生活水平，實現了從生產力相對落後的狀況到經濟總量躍居世界第二的歷史性突破。經過艱苦奮鬥，中國人民用自己的雙手在中華大地上實現了全面建成小康社會的目標，打贏了脫貧攻堅戰，歷史性地解決了絕對貧困問題，開啓了全面建設社會主義現代化國家新徵程，迎來了中華民族偉大復興的光明前景。

——這50年，中國人民始終同世界各國人民團結合作，維護國際公平正義，為世界和平與發展作出了重大貢獻。中國人民熱愛和平，深知和平安寧的珍貴，始終奉行獨立自主的和平外交政策，主持公道，伸張正義，堅決反對霸權主義和強權政治。中國人民堅定支持廣大發展中國家維護自身主權、安全、發展利益的正義鬥爭。中國人民致力於推動共同發展，從「坦贊鐵路」到「一帶一路」，向發展中國家提供力所能及的幫助，不斷以中國發展為世界提供新機遇。在新冠肺炎疫情席捲全球的危難之際，中國積極同世界分享防控經驗，向各國輸送了大批抗疫物資、疫苗藥品，深入開展病毒溯源科學合作，真誠為人類徹底戰勝疫情而積極努力。

——這50年，中國人民始終維護聯合國權威和地位，踐行多邊主義，中國同聯合國合作日益深化。中國忠實履行聯合國安理會常任理事國職責和使命，維護聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際事務中的核心作用。中國積極倡導以和平方式政治解決爭端，派出5萬多人次參加聯合國維和行動，已經成為第二大聯合國會費國、第二大維和攤款國。中國率先實現聯合國千年發展目標，帶頭落實2030年可持續發展議程，對世界減貧貢獻超過70％。中國始終遵循聯合國憲章和《世界人權宣言》精神，堅持把人權普遍性同中國實際結合起來，走出了一條符合時代潮流、具有中國特色的人權發展道路，為中國人權進步和國際人權事業作出了重大貢獻。

女士們、先生們，朋友們、同志們！

世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。過去50年，儘管國際形勢跌宕起伏，但在世界各國人民共同努力下，世界總體保持穩定，世界經濟快速發展，科技創新日新月異，一大批發展中國家成長壯大，十幾億人口擺脫貧困，幾十億人口不斷走向現代化。

當前，世界百年未有之大變局加速演進，和平發展進步力量不斷增長。我們應該順應歷史大勢，堅持合作、不搞對抗，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，堅決反對一切形式的單邊主義和保護主義。

——我們應該大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，共同為建設一個更加美好的世界提供正確理念指引。和平與發展是我們的共同事業，公平正義是我們的共同理想，民主自由是我們的共同追求。世界是豐富多彩的，多樣性是人類文明的魅力所在，更是世界發展的活力和動力之源。「非盡百家之美，不能成一人之奇。」文明沒有高下、優劣之分，只有特色、地域之別，只有在交流中才能融合，在融合中才能進步。一個國家走的道路行不行，關鍵要看是否符合本國國情，是否順應時代發展潮流，能否帶來經濟發展、社會進步、民生改善、社會穩定，能否得到人民支持和擁護，能否為人類進步事業作出貢獻。

——我們應該攜手推動構建人類命運共同體，共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。人類是一個整體，地球是一個家園。任何人、任何國家都無法獨善其身。人類應該和衷共濟、和合共生，朝著構建人類命運共同體方向不斷邁進，共同創造更加美好未來。推動構建人類命運共同體，不是以一種制度代替另一種制度，不是以一種文明代替另一種文明，而是不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家在國際事務中利益共生、權利共享、責任共擔，形成共建美好世界的最大公約數。

——我們應該堅持互利共贏，共同推動經濟社會發展更好造福人民。中國古人說：「為治之本，務在於安民；安民之本，在於足用。」推動發展、安居樂業是各國人民共同願望。為了人民而發展，發展才有意義；依靠人民而發展，發展才有動力。世界各國應該堅持以人民為中心，努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。要破解發展不平衡不充分問題，提高發展的平衡性、協調性、包容性。要增強人民發展能力，形成人人參與、人人享有的發展環境，創造發展成果更多更公平惠及每一個國家每一個人的發展局面。不久前，我在第七十六屆聯合國大會上提出全球發展倡議，希望各國共同努力，克服新冠肺炎疫情對全球發展的衝擊，加快落實2030年可持續發展議程，構建全球發展共同體。

——我們應該加強合作，共同應對人類面臨的各種挑戰和全球性問題。地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題正擺在國際社會面前，只有形成更加包容的全球治理、更加有效的多邊機制、更加積極的區域合作，才能有效加以應對。氣候變化是大自然對人類敲響的警鐘。世界各國應該採取實際行動為自然守住安全邊界，鼓勵綠色復甦、綠色生產、綠色消費，推動形成文明健康生活方式，形成人與自然和諧共生的格局，讓良好生態環境成為可持續發展的不竭源頭。

——我們應該堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。推動構建人類命運共同體，需要一個強有力的聯合國，需要改革和建設全球治理體系。世界各國應該維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。國際規則應該由聯合國193個會員國共同遵守，沒有也不應該有例外。對聯合國，世界各國都應該秉持尊重的態度，愛護好、守護好這個大家庭，決不能合則利用、不合則棄之，讓聯合國在促進人類和平與發展的崇高事業中發揮更為積極的作用。中國願同各國秉持共商共建共享理念，探索合作思路，創新合作模式，不斷豐富新形勢下多邊主義實踐。

女士們、先生們，朋友們、同志們！

追昔撫今，鑒往知來。站在新的歷史起點，中國將堅持走和平發展之路，始終做世界和平的建設者；堅持走改革開放之路，始終做全球發展的貢獻者；堅持走多邊主義之路，始終做國際秩序的維護者。

「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉。」讓我們攜起手來，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，為實現世界永續和平發展，為推動構建人類命運共同體而不懈奮鬥！

謝謝大家。