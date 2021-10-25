台南市政壇傳出「市長換議長」，引發多位民進黨市議員高度關切。市議會民進黨團總召林志展、發言人呂維胤25日分別利用市政總質詢時，要求市長黃偉哲正式表態。黃偉哲不僅否認此事，還強調他沒有這個立場，「這是牽涉到每一位議員的權利，沒有任何一個人可以替他們決定」。

今天上午林志展利用總質詢的最後5分鐘，突然話鋒一轉指出，自從黃市長上任以來，大力推動經濟、觀光、農業，對地方特色產業很認真地推動，相信市民都看得到。根據民調滿意度與競選連任的支持度，市長也都超過8成，支持度相當高，相信黨籍議員一定都會相挺衝高市長的得票率，也希望市長能發揮母雞帶小雞的效果。請問市長願意擔任母雞的角色嗎？黃偉哲答說，身為黨籍的從政人員，他有自己應該盡的義務。

林志展又問，這是一場勝率很高的選舉，應該不會產生像媒體、地方所傳，市長為了不用黨內初選，要讓不是黨籍的議員擔任議長的交換吧？黃偉哲強調，沒有所謂的交換，他也沒有接獲任何這方面的訊息；雖然這與市政無關，但每位黨員都有他應該做的與不應該做的。

林志展認為，既然這種不是事實的傳言，市長也已經澄清了，相信黨籍議員應該也有十足的信心，與市長一起打贏明年的這場選戰。

隨後總質詢的呂維胤一開口就直奔主題表示，請問市長最近有沒有被AI換臉？黃答沒有；呂說，那為何最近經常聽到你被市長換議長，這是否是被AI換臉？黃尷尬表示，應該沒有這個東西啦！

呂維胤再問黃偉哲，市長換議長這件事，你有否私下與人商量？黃指出，有人會在媒體上看到有這個傳說，但他私下並沒有跟人家商量；呂又問黃，所以你私下沒商量，未來不會做？也不會答應？黃偉哲強調，他相信黨員有自己的義務。

呂維胤還不放心質疑，「就算有人來找你商量，你也不會答應嗎？」黃偉哲認為，他沒有這個立場，這是牽涉到每一位議員的權利，沒任何一個人可以替他們決定。呂維胤更鄭重強調，「這也是一個黨的紀律」，這個部分拜託市長應該以大局為重、以理想為重、以價值為重。