NetFlix原創韓劇《魷魚遊戲》在全球創下驚人收視，也使劇中場景及人物服裝穿搭掀起一股模仿熱潮。日前才有一名正妹因穿著劇中參賽者所穿的綠色運動服現身台北捷運而意外爆紅，近日又有一名網紅Cosplay成士兵的模樣，引起網友們暴動。

來自馬來西亞的網紅林淑芬，擁有甜美臉蛋與火辣的身材，經常透過社群平台曬出私下火辣穿搭，並不吝嗇的展下凹凸有致的性感好身材而受到大批網友的關注，IG吸引超過59萬人按讚。而近日她也搭上《魷魚遊戲》的熱潮，在IG上PO出一系列Cosplay的穿搭。

林淑芬在今（25 ）日所公開的一系列照片中，只見她為了飾演《魷魚遊戲》中的士兵角色，在山中穿上一件深V領的紅色上衣，寬鬆的領口加上側面鏤空的設計，使她深溝半球與火辣身材若隱若現，加上白皙的肌膚與修長美的美腿，令網友看了直呼「淑芬想要蚊子叮你還是我叮你」、「你這樣的話我會偷偷看你」、「喜歡真空的淑芬」、「就問你，蚊子不多嗎？、「穿這樣太危險了」引起熱烈討論。

事實上，林淑芬在3天前就曾穿著劇中的運動服扮演參賽者，並在IG上PO文表示「如果抓蟲是比賽環節，你們會通關嗎？看好來不是抓女乃喔」，而一系列的照片中，則是將運動服外套拉一半，大方秀出胸口鏤空的黑色BRATOP，一樣令網友們看了直噴鼻血。