儘管勇士當家球星柯瑞全場投23中9，含三分球投15中4，手感明顯不如先前火燙，他仍攻下全場最高27分，外加10助攻、7籃板、3抄截，幫助勇士作客以119比107力挫國王，搶到開季3連勝，看來「浪花弟」克雷湯普生可以好好養傷。

兩隊前3節都陷入拉鋸僵局，場上形成勇士的柯瑞與普爾，跟國王的哈里生巴恩斯與達維恩米契爾互飆，打到最後4分57秒，勇士107比101領先地主國王，柯瑞也被重新換上場，畢竟到了決勝關頭，勇士還是需要柯瑞在場上坐鎮才行。

不過場上反而換成威金斯、卓雷蒙格林兩名勇士球員發威，打到最後1分49秒，威金斯的三分球幫助勇士取得10分領先，儘管國王仍不放棄，普爾卻在最後45.1秒抄截後快攻得手，擴大雙方差距到12分，國王很清楚他們已經追趕不上了。

勇士除了柯瑞的火力秀，普爾也拿22分、3助攻與3籃板，威金斯17分，卓雷蒙格林14分、7助攻與6籃板，達米恩李11分，培頓10分；國王以哈里生巴恩斯24分最高，達維恩米契爾也有22分，福克斯17分，荷莫斯16分、11籃板。