星座專家唐綺陽在臉書分享本周（10/18-10/24）星象，指出水逆雖然已經在上周一結束，諸星也陸續順行，不過這並不代表一切事物都會變得順利，而且本周火星處於衝刺狀態，大家的火氣都跟著大了起來，很容易因為一些小事，就瞬間「牙」起來，引發衝突。

唐綺陽在臉書粉專發文，表示今年最後一次水逆雖然在上周一結束，除了天王星、海王星以外，其他行星也都進入順行，但「順行不代表順利」，而是過去4、5個月來的困局，終於可以再度推進、翻篇，不管你喜不喜歡現在新的局勢，事情都會往該去的方向前進，我們只能敞開心胸、接受命運，並且好好「修行」。

而本周太陽已經進入天蠍座，人們的話題焦點逐漸轉向投資、理財等議題上，權貴、強者也會成為眾人關心的對象；除此之外，天蠍能量也和「深刻、神祕、人性、恐懼」的領域有關，因此人們可能會對生死有所體悟，或者性事件、死亡事件引發廣泛討論，最好的影響就是大家能正視自己的不足，並徹底改變，同時與他人的連結也變得更深；而最不好的影響則是「關係討論來到核心」，必須面對「誰強、誰弱？」、「誰賺得多、誰賺得少？」等實際問題。

本周另外一個重要星象為「火星衝刺」，火能量高漲的時候容易有刀火燙傷、衝動衝突、沒耐性等，尤其是衝刺在天秤座，更加凸顯了人際關係的問題，像是看某人特別不順眼、別人幾句話就能點燃心中的「炸彈」，所以這段期間最好盡量遠離這些人事物，否則一定會擦槍走火。

不過火星衝刺也有帶來好消息，這段期間也是「邀約不斷」的人際巔峰，從事公關、溝通、串連、洽談、翻譯的人肯定忙得不可開交，不過業績也會非常驚人，一定要好好把握。