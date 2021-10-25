好萊塢知名影星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin) 日前在新作《Rust》片場拍攝時，驚爆道具槍誤射意外，造成女攝影指導哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins)死亡、助理導演喬爾蘇扎(Joel Souza)重傷，消息曝光後震驚全球，如今警方仍在進一步調查釐清案情，亞歷鮑德溫被目擊事發後一夜蒼老，讓人更加悲傷的是，哈里娜的9歲愛子傳出因喪母打擊太大，陷入失語狀態。

據《太陽報》報導，這起片場道具槍傷人意外，警方仍在調查中，事發後死者哈里娜的老公馬修(Matthew)隨即帶上9歲兒子安德羅斯(Andros)飛抵新墨西哥州，處理愛妻後事，而父子倆被目擊戴著口罩、神情落寞現身，走在他們前方的是一身黑但滿頭斑白的亞歷鮑德溫。

目擊者表示，亞歷鮑德溫看起來蒼老而憔悴，甚至還推著推車，一度被誤以為他需要助走器幫助，他也被拍到深深擁抱了馬修，也擁抱了9歲的安德羅斯，據悉，3人前一晚和劇組工作人員一起參加哈里娜的私人追悼會，而新墨西哥州及洛杉磯兩邊都為逝者舉辦了燭光追悼會，隔天亞歷鮑德溫與馬修父子一起吃了早餐，彼此陪伴撐過傷悲。

已逝女攝影師哈里娜的老公馬修，逝後貼出一家三口合照表示思念，有傳9歲愛子大受打擊，陷入失語狀態。(翻攝自mhutchins777 IG)

馬修在事發後，於IG貼出一家三口的合照，表示對妻子的想念，有傳在哈里娜過世後，兒子安德羅斯至今一句話都沒開口說，疑似因喪母遭受太大打擊，而呈現失語狀態，馬修試著想安撫兒子，但沒能讓失語情況改善，事實上他們家接連迎接噩耗，馬修的母親不久前過世，爸爸則因感染新冠肺炎，在今年也走了，現在妻子哈里娜又喪生，多重打擊讓人看了非常不捨。