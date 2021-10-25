楊姓男子去年在包養網站上認識15歲少女，把少女約出來性交1次，完事後給1萬元，後來犯行曝光，少女母親憤而提告。台北地院考量楊男認罪，沒有前科，且已賠償60萬元獲得原諒，因此依對14歲以上未滿16歲女子性交易罪輕判3月，緩刑2年。可上訴。

楊男去年7、8月間，透過包養網站認識15歲的少女，兩人相談甚歡，於是約同年8月3日在桃園市某汽車旅館內發生合意性行為，楊男完事後並給少女1萬元。

少女後來又和其他人性交易，遭警方查獲時，少女坦承另曾和楊男性交易，警方因此循線找到楊男，將楊男送辦。檢察官根據楊男與少女的LINE對話紀錄，認定楊男犯行，依法起訴。

北院判決指出，楊男不思妥善控制個人性慾，明知少女心智發育尚未健全，性自主權觀念還不成熟，竟貿然與少女合意以對價方式性交，對少女身心健全、人格發展產生不良影響。

不過，法官考量楊男始終坦承犯行，且與少女及少女母親達成和解，已依約支付全部賠償金60萬元完畢，可見楊男有積極彌補之意，犯後態度尚可，少女及少女母親也表示願意給楊男機會，因此輕判潘男3月徒刑，緩刑2年。