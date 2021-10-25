中國附醫臨床技能訓練暨評量中心，目前已取得美國心臟學會AHA ACLS訓練中心和美國國家緊急救護技術員學會NAEMT PHTLS訓練中心認證機構。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

情境模擬課程時，學員在救護現場幫右下肢截肢傷的病人做急救處置。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

技術操作課時，學員在操作快速車內脫困技術。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

救命分秒必爭，在事故第一線消防救護人員至為關鍵，中國醫藥大學附設醫院為了提升救護人員的技術，在日前申請獲得美國國家緊急救護技術員學會（NAEMT）的到院前創傷救命術（PHTLS）訓練中心資格認證，成為中部第一間獲得資格認證的訓練中心；這項課程負責人劉健佑表示，透過專業課程訓練，可望讓不幸遇到重大外傷、生命垂危的患者再提升存活率。

中國附醫急症暨外傷中心院長孫瑞昇指出，全國每年大約有40萬件外傷救護案件是經由消防局救護車送到醫院，台中市消防局每年大約有4萬5千件外傷救護案件，佔全國十分之一的救護量。重大外傷事件，在第一個小時內常被稱為黃金急救時間，第一線消防人員在現場的緊急救護處置，對傷患的預後和存活率影響很大。因此，提升第一線消防人員的救護技術，一直是中國附醫的服務目標之一。

中國附醫外科系副院長方信元說，該院是衛福部核准的高級救護技術員（EMTP）訓練機構，一直以來都在協助消防署和各縣市消防局訓練各級消防救護人員，其中到院前創傷救命術，是美國國家緊急救護技術員學會與美國外科醫學會根據高級外傷救命術的內容，特地為院前救護人員所設計編寫的課程；該院從109年開始規劃引進美國PHTLS訓練課程，並於110年年初順利取得訓練中心資格認證，希望能為中部縣市的消防局人員，提供更多的學習與訓練機會，幫助嚴重外傷的病人可以有更好的醫療處置與預後。

中國附醫急症暨外傷中心醫師、到院前創傷救命術課程負責人劉健佑表示，美國統計顯示外傷死亡病人有50％會當場死亡，而有30％會在數小時內死亡，透過PHTLS提升，可以讓截肢傷等無法壓迫止血的大出血傷勢，利用止血帶和傷口填塞技術迅速幫病人在救護現場做止血處置，或懷疑張力性氣胸的病人做針刺減壓的處置，可望改寫這30％病患的命運。

中國附醫教學部臨床技能訓練暨評量中心在110年更新教室硬體設施並於8月展開二梯次PHTLS課程，已經訓練了32名學員，包括該院醫護人員，中彰投消防局人員及消防署特搜隊人員，接下來會陸續規劃PHTLS課程，希望能持續提升中部縣市的救護技術。