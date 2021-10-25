網紅青青長相甜美、身材火辣，走過去年疑仙人跳YouTuber放火的風波，重新振作的她時常在社群平台分享生活，時不時曬出養眼照，受到超過67萬名粉絲的愛戴，日前她再曬出福利照，傲人上圍擋不住，讓拉鍊無法拉好，飽滿美胸直接掉在外面，讓老司機看得目不轉睛。

青青日前在IG曬出辣照，只見她身穿白色無袖上衣，胸前是整片拉鍊設計，由於上圍過於豐滿，將拉鍊全拉起來會太緊繃，她只拉到胸下位置，白嫩飽滿東西半球全見客，青青臉上畫著精緻妝容，難得將妹妹頭造型換成成熟的大旁分，眼神嫵媚的望向鏡頭，頓時電翻一票網友。

青青在文中俏皮地說道：「御姐系列來惹」，而新造型也大成功，引來超過2萬名網友按讚，狂刷整排愛心，網友們紛紛激動直呼，「青姐駕到」、「美爆了」、「青青的眼睛超美」、「耶～好正」、「好漂亮」，也有網友發現她撞臉紅豆餅女神閃亮亮，對此，青青也回應，「雙胞胎」，讓網友敲碗2人合體。

事實上，青青一直以來爭議風波不斷，前陣子因為前往美國施打輝瑞疫苗，和一群朋友暢遊歐洲，沒想到在巴黎時卻遇上闖空門事件，當時他們一行人正在買精品包，卻被歹徒盯上，一路跟蹤他們回到民宿，讓她至今驚魂未定，呼籲大家在當地千萬要注意人身安全。