電影「金錢男孩」由奧法台比4國共同製作，在台拍攝。法國製作人保拉耶向中央社表示，中國審查嚴重，多虧在台灣才能順利完成。他對台灣影視產業與開放社會讚不絕口，未來將有更多合作。

奧地利華裔導演C.B.YI執導的「金錢男孩」（MONEYBOYS），劇情大膽刻劃男同志性工作者情慾樣貌，籌備過程大不易，從構思寫作編劇，到尋找演員和經費，耗時整整8年。

中央社專訪金錢男孩法國製作人，Zorba製作公司創辦人保拉耶（Guillaume de la Boulaye），談論選擇來台拍片的原因以及對台灣製作環境的觀察。

曾與南韓、中國、日本合製電影的製作人保拉耶表示，導演長期關注中國LGBT議題，想拍紀錄片，但後來發現這對被拍攝者而言太危險了，因此決定改為劇情片。

選擇來台原因，保拉耶跟中央社說，導演原想在中國拍攝，但場勘後發現，同性戀議題在中國遭嚴格審查，沒人願意參與或投資，根本無法拍攝。最後決定到台灣尋找可能性，發現台灣是很適合的地方，技術團隊與演員水準都非常的高。

這部片最初預計為小成本獨立製作，奧地利製作人募集到一定經費後找上保拉耶，沒想到保拉耶也募到了超出預期的經費。

接著，他們順利在台灣找到製作公司密切合作；最後，為申請歐盟經費，也找了第3個歐洲國家比利時加入。從中國地下紀錄片出發，金錢男孩最終成為在台拍攝的大型跨國合製。

第一次與台灣合作，保拉耶對台灣影視產業的製作條件讚不絕口，認為水準更甚法國。從美術道具、妝髮造型等藝術團隊，到拍攝技術團隊，再到台灣的補助體系，保拉耶無不誇讚。

此外，金錢男孩挑戰被許多國家視為禁忌的題材，卻能在台灣順利拍攝。對此保拉耶指出：「台灣擁有開放精神與包容態度，讓影片拍攝起來比在其他亞洲國家輕鬆許多。」

對於在台拍攝的難忘回憶，保拉耶說，除了團隊的專業與友善以及演員的全心投入外，還有個場景讓他印象深刻。那時在台南村鎮拍戲，劇中男主角在颱風之際和家人吵架，剛好拍攝當晚就有颱風，雷電劃過天空，加上燈光，氣氛非常魔幻，難以忘懷。

另一個美好回憶是入選第74屆坎城影展官方單元「一種注目」（Un Certain Regard），首映後全場2000名觀眾起立鼓掌叫好，讓人很感動。

談到未來與台灣的合作計畫，保拉耶表示，將與德法公共電視台（ARTE）和法國文化部合作，拍攝台灣、中國等亞洲電子樂相關的系列紀錄片，挖掘兩岸音樂家如何跨越政治藩籬攜手合作，目前也正和國際影音串流平台Taiwan+洽談。

由於保拉耶在上海和新加坡都有辦公室，記者詢問是否想前進台灣，他笑著表示，因為喜歡，一開始也曾考慮到台灣設辦公室，但來訪多次後發現，台灣已有很多高水準的製作和宣傳公司，也有很棒的創意，恐怕不需要他這樣的公司了。

金錢男孩以細膩劇情、精湛演技及優秀的場景與美術入選今年坎城影展「一種注目」與釜山影展「亞洲電影之窗」，也入圍金馬獎最佳導演與最佳男演員兩大獎項。此片將在11月19日於台灣上映；2022年4月於法國上映。(編輯：韋樞)1101025