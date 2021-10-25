因應後疫情時代的來臨，中國信託商業銀行與Yahoo奇摩攜手升級中國信託Yahoo聯名卡，陪卡友一起好好生活。即日起至明（2022）年3月31日止，卡友在Yahoo平臺購物最高可享17％回饋，指定新生活消費，包括Uber Eats、foodpanda等，筆筆皆享11％超贈點回饋，讓卡友持續創造美好質感新生活。

疫情加速金融服務變革，中信銀行持續發展場景導向的金融服務，除了Yahoo聯名卡，中信銀行亦聯手Yahoo奇摩股市推出基金導流申購、換匯查詢介接等服務，運用場景串接實現「金融即生活、生活即金融」的經營理念。

中國信託Yahoo聯名卡閃耀換裝，全新卡面「阿虎衝衝車」由吉祥物阿虎駕車傳達線上購物的快速與活力；另外「尊爵黑」卡面則簡潔呈現疫後新生活如曙光般精彩，兩款卡面滿足不同客群的喜好。Yahoo聯名卡不僅提供Yahoo平臺消費最高享6％回饋、一般消費筆筆享1％超贈點回饋，新卡卡等更從鈦金卡升等為商務鈦金卡，卡友可享萬事達卡提供的手機保險、網購保險及國際漫遊等專屬禮遇，提升卡友消費體驗。

歡慶新卡面推出，在Yahoo平臺（購物中心、商城、拍賣）購物以LINE Pay或Apple Pay綁定Yahoo聯名卡支付，最高可享17％回饋（含原回饋6％），指定新生活消費（零接觸支付、超商超市、美食外送、遊戲平臺及影音等平臺）筆筆皆享11％超贈點回饋（每月每戶加碼回饋上限150點），現在申辦雙11購物正好刷。