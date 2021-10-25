資深女星狄鶯日前勤勞做長輩圖，她大方秀出凍齡好身材，引發外界熱議，而狄鶯不做早安圖之後，近期則改PO正能量語錄，狄鶯今（25日）早分享與兒子孫安佐曬肌肉合照，暢談教養的格局，不過卻有網友反留言開酸，不少粉絲急忙留言護航，狄鶯則護兒說：「說我可以，污衊我兒子不行！」

狄鶯一早曬出與兒子孫安佐合照，年近60的狄鶯保養有術，不僅身材纖細、零贅肉，身上的肌肉線條也明顯，孫安佐則是在旁曬出精壯肌肉，同時，狄鶯也在暢談教養的格局，她寫下：「什麼是格局？一個媽媽說：你不努力就跟那個乞丐一樣！另一個媽媽說：你好好努力，長大了就有能力幫助他們！父母的格局影響孩子的結局！」

未料，狄鶯的正能量發文卻引來酸民留言，用吸毒犯與大麻把狄鶯的語錄「照樣照句」，還釣出狄鶯冷回：「你怎麼那麼負面」，儘管該網友留言已遭刪除，仍吸引不少粉絲留言護航「相信兒子會越來越棒的」、「那是嫉妒，他們也想要老媽這樣做吧，我也好想你這個媽媽」、「一大早不需要為了一些對生活不重要的留言生氣喔！看一下看，當瘋子來逛就好，還是為妳加油」，還釣出狄鶯則護兒說：「說我可以，污衊我兒子不行！」

狄鶯是演藝圈的美魔女代表，保養有術的她，看不出來已年近60。（圖／本報系資料照片）

不過也有不少人把焦點放在狄鶯凍齡的顏值和身材上，直呼狄鶯和孫安佐就像姐弟「媽媽也變太瘦！身材又好」、「這是姐弟合照嗎」、「您的筋肉很好看啊！加油！」，大讚狄鶯身材太完美。

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