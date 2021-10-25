澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）被問及是否可能與中國大陸開戰？他回應這是北京必須要回答的問題。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）日前接受澳洲媒體專訪時，不排除中國大陸與澳洲之間可能爆發戰爭，其中台灣主權問題是最可能的引爆點，不過他強調，是否開戰仍是北京要回答的問題。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）昨（24）日刊登杜登的3分鐘半專訪內容，議題觸及澳洲與美國、英國組成AUKUS戰略聯盟、與中國大陸的衝突等安全問題。其中他被問及未來有一天澳洲有沒有可能與中國大陸爆發戰爭，他旋即將話題帶向台海緊張，指出一直以來北京對台灣的意圖都相當明確，同樣地，華府對於台灣的態度也很明確，他說沒有人希望爆發衝突，但這是北京要回答的問題。

他進一步指出，若以香港的事態進展來看，「他們（指北京）是否決定對台灣採取行動，如果是這樣的話，美國有什麼反應？」

杜登並未明確回應澳洲將對此有何反應，不過表示澳洲與美國結盟70年，「我們必須對這點務實一點，我們也只有2500萬人，我們必須確保結交最好的朋友，而我們確實也是」，指出澳洲和美國、英國、加拿大、紐西蘭都維持友好關係，此外還和美國、日本、印度組成「四方安全對話」（Quad）等。

杜登的這段訪談其實早在9月17日就已經刊出，澳洲新聞網站「News.com.au」當時評論，杜登並未排除澳洲與中國大陸爆發戰爭的可能性，其中台灣主權議題是最可能的引爆點，不過他也強調，開戰的問題最終要留待北京回答。