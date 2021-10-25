宏達國際電子旗下健康醫療VR部門在國立臺灣大學的支持下，與國際事務處及森林環境暨資源學系，攜手執行「VR教學研究計畫」，結合森林專業和虛擬實境科技，共同研究開發帶給人們身心靈平衡的相關應用，首個合作成果就是「國際學生防疫包」。

在這個「國際學生防疫包」內，除了原本的零嘴點心之外，更將臺大學生製作的VR自然體驗教材，結合HTC VIVE Flow沉浸式VR眼鏡及HTC VIVE Focus 系列VR一體機，送入防疫旅館內，照顧隔離的國際學生身心靈健康。學生不需任何電腦設備，一開機戴上即能展開「台灣森林療癒之旅」，體驗到HTC最新沉浸式VR眼鏡所帶來的專屬大螢幕沉浸體驗，以及台灣文化與大自然之美，陪伴國際學生度過14天隔離期，維持身心靈平衡。

初來乍到台灣的國際學生入境通關後，緊接著就得搭乘防疫計程車直奔旅館，進行長達14天的隔離期，無法離開房間，更由於不熟悉台灣的環境及文化，特別容易引發身心靈負荷壓力。但這些隔離的學生戴上VR產品後，可以馬上體驗到臺大森林遊樂課程學生所製作多個台灣VR體驗教材，像是攀爬雪山的沿途景象，並感受雪山帶給心靈的悸動；漫步台灣潮間帶，近距離觀察彈塗魚與溼地生態，透過VR內容解說，體會台灣多元自然生態奧妙的感動。

此外更結合觸覺，在開始體驗VR之前，使用者可以觸摸選擇桌上的三樣信物：花、石頭及樹枝，三者分別代表花開、石在及枝己的含義。根據所選擇的信物，VR將帶領使用者通往三處不同的秘境，在大自然中，強化自己面對現實的勇氣和力量。

HTC VIVE企業解決方案資深副總經理鮑永哲表示：「虛擬實境將能夠為人們帶來革命性的數位體驗，透過VR產品及5G的發展，打破空間的限制，用VR科技保持著與世界的連結，在疫情下扮演重要的角色並帶來無限可能。除了透過VR與遠端團隊進行會議及討論、更可以進行VR運動，維持健康。而隨著VR自製教案平台的成熟，不需要工程背景，老師及學生也可以輕鬆開發出合適的VR教材，進行課程及企業相關訓練，也讓人們走進大自然中，進行冥想，療癒身心。」