26歲吳姓男子平日與同居女友的弟弟李姓男子相處不睦，多有嫌隙，24日上午飲酒返家，兩人又發生口角衝突，吳氣得要李離開，李瞪了他一眼，引爆吳的怒火，竟持折疊刀將李男砍傷後搭車逃逸，所幸李男送醫無生命危險，警方火速循線追捕吳，詢後依殺人未遂罪嫌送辦。

松山分局松山派出所於24日上午8時許接獲119轉報案件，八德路4段民宅有人遭砍傷。員警獲報趕赴現場，初步檢視傷者25歲李男大腿與背部有長條撕裂傷，頭部與胸部亦有部分撕裂傷，立即將李送往國泰醫院急救，通知鑑識小隊至現場採證，現場查獲行凶的1把折疊刀。

傷者指證是姊姊的男友對他行凶，松山派出所調閱監視器畫面並積極查訪，發現吳嫌犯案後搭計程車往內湖方向逃逸，進而查知吳設籍於內湖，立即前往查緝。

吳自知法網難逃，即由女友陪同至內湖分局內湖所投案，松山警方再將其帶回。吳坦承行凶，表示因酒後情緒失控，加上平日就與女友的弟弟有齟齬，才會發生衝突。詢後依照殺人未遂送辦。

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