1218公投在即，公投更是民意的直球對決，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，藻礁因為程序不正義與行政體系失職而走向公投，「沒有程序正義就沒有實質正義，直接民意才能迫使當權者謙虛面對人民。」

潘忠政表示，台灣號稱民主國家，雖然有選舉制度，但是選民當了一天主人後忘記後續是要監督的，因此台灣至今仍未真正落實資訊公開、決策透明、公民參與等機制，也讓政治人物可以用表面民主實則獨裁的方式來統治，到最後變成有毒萊豬人民要吃，珍貴藻礁要被犧牲。

「沒有程序正義就不會有實質正義！」潘忠政指出，藻礁會走到公投就是因為行政體系和保育失職，加上官官相護送中油三接進入環評，在官派委員多數下以顢頇的態度強度關山，更是黑手伸進環評的悲劇，藻礁看似是經濟與環保的拉扯，實則是財團治國下的階級剝削。

當各國都在減煤減氣時，我們的政府卻還要大量使用天然氣，不只三接，四、五、六接等都在規劃，而蔡政府永遠都用像是缺電、用中南部的肺換藻礁等製造對立的理由掩蓋執政的無能，也鞏固少數人的利益。

潘忠政說，期望這次公投讓民眾學習思辨，政府的不公不義必須受到遏阻，錯誤政策須透過複決權的翻轉，公投的直接民意才能迫使當權者謙虛面對人民，否則台灣人民永遠跳不出被犧牲剝奪的宿命，「看出假民主真相，才能翻轉國家的命運。」