台灣基進立委陳柏惟罷免案23日通過，投票率為51.72％。陳柏惟今(25日)在立法院受訪時，對藍營指選前力挺他的總統蔡英文是「豬隊友」，他表示，「她(蔡英文)不是我們的隊友，她不是我們這一隊的啊，大家一直覺得民進黨沒來幫忙或幹嘛，問題我們就不同政黨...」。宅神對此也在臉書發表看法。

中選會指出，陳柏惟罷免案投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票；不同意罷免票數7萬3433票，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

關於陳柏惟在立法院的說法，宅神稍早在臉書轉貼相關新聞並寫下，「柏惟這就對了，有小黨的骨氣就不要跪舔執政黨，這才是我們家的乖柏惟」。對此，有網友在宅神貼文底下留言表示，「柏惟轉大人了！知道要幫蔡總統背鍋」、「他如果被罷免前如此理性發言可能可逃過被罷」、「我相信他說的，不是隊友。但，卻是主子」、「很棒啊，立馬切割乾淨」。

不過，陳柏惟後來在臉書貼文指出，對於稍早不同政黨不同隊伍的說明，造成大家的誤解，特別說明自己雖然和蔡英文總統分屬不同政黨、不同隊伍，「不是隊友而是友隊」，但這場比賽是台基的比賽，我是台基的一名投手，沒能拿出好表現，自己要負全責。