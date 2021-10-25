宜蘭昨(24)日下午1時11分發生芮氏規模6.5地震，國家級警報大響，震央位於宜蘭縣政府南方22.7公里、深度66.8公里，幾乎全台有感，臉書刷一排都是地震文。

包括台北、宜蘭、花蓮、桃園、台中等地區震度4級，彰化、雲林、台東、嘉義等地震強度也有3級。中央氣象局地震測報中心推測，東部開始進入地震活躍期，屬能量穩定釋放，東部和北部民眾不用太擔心有大地震發生。

突如其來的天搖地動，不少民眾第一時間驚慌逃竄，內政部消防署提醒，地震發生的時，最重要的是保護頭部、頸部避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，避免受傷，如果是蹲在牆角或床邊等其他地方避難時，要小心家具、電器、燈具、書櫃或貨架。

不同情境下也有不同的避難原則，在家中時，身處客廳、餐廳、書房，附近有桌子，盡可能躲在桌下，除了玻璃桌面的桌子以外，餐桌、書桌都可以，抓穩桌腳保護自己。

如果附近沒有桌子，應遠離玻璃窗、吊燈、吊扇、易倒塌的櫥櫃或冰箱以及可能移動的鋼琴等物品，保持低姿勢並以雙手保護自己的頭部和頸部，平時應該準備一把手電筒，放在隨手可及的地方。

若是在睡夢中被地震搖醒，可以留在床上，利用枕頭或棉被保護頭部，直到地震結束。

地震發生時剛好在廁所，不要急著離開廁所，廁所中支柱比較多，相對是比較耐震的地方，地震強烈搖晃時，要注意牆上懸掛的鏡子以及櫥櫃或置物架上的物品是否會掉落。

消防署表示，如果地震時正在瓦斯爐旁使用爐火，立即隨手關閉瓦斯，就地避難，躲在桌子下，直到地震結束。如果不是順手即可關閉瓦斯，請先就地避難，躲在桌子下，保護自身安全，不要貿然衝去關火，以免受傷。

延伸閱讀: