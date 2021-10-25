在台灣擁有大批粉絲的日本當代藝術家奈良美智，為感謝台灣捐贈口罩給日本，以及對311東日本大地震的關懷與協助，今年3月起在台展開的「奈良美智特展」巡迴展，精彩的最終站即將在台南市美術館1館登場，並以2021年初完成的《微熱少女Slight Fever》為主視覺，邀請民眾共同見證奈良創作的成長與變化。

南美館指出，2021年11月16日至2022年2月13日移師南美館1館的「奈良美智特展」，展品除有首度海外展出的《月光小姐Miss Moonlight》、特別為台灣創作的《朦朧潮濕的一天Hazy Humid Day》等53件台北站展品外，高雄站首度公開的素描作品、繪於紙板上的《山子姊姊 Yamako Sister／older》與《山子妹妹 Yamako Sister／younger》、《旅行的山子Traveling Yamako》系列等15件攝影作品與《微熱少女》等新作，也都將在台南場展出。

館方還說，台南站的主視覺將由《微熱少女》擔當，這幅畫在來台展出之前，僅在東京的Yutaka Kikutake Gallery、由奈良自己企畫的展覽《YOUTH》中展出過，隨即運來台灣，因此台灣也是《微熱少女》首次海外曝光。

奈良美智曾認為，《微熱少女》與過去的作品明顯不同，畫出比以往的小女孩稍微成熟一點的樣貌，「我自己也還不太清楚為什麼，但覺得畫出來的樣子彷彿是向孩童時代的過去告別，走向青春期和青年時代。不過，這不是什麼傷感的事，我發現我反而變得能夠意識到這是可以用俯瞰的角度來看自我的一種成長。」

館方強調，這幅畫作為台南站的主視覺，也象徵著台南將成為藝術家作品邁向下一個成長里程碑的見證者。

奈良美智特展台南場免票入場，但全面採線上預約制，每場次額滿為止，並將從11月08日下午1點起開放首波參觀梯次預約，展覽相關資訊請上特展官方粉絲頁與中華文化總會、南美館等官網。