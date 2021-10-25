前總統陳水扁女婿趙建銘，16年前接受台開董事長蘇德建邀約飲宴時，聽到台開利多消息後，與父親趙玉柱一同內線交易，趙建銘被判刑3年8月定讞、趙玉柱4年定讞。除了趙家父子明天將在台中及台南發監之外，蘇德建、寬頻房訊總經理游世一也被判刑，台北地檢署已傳喚2人明天（ 26日）報到發監。

趙建銘因涉台開內線交易案，經過16年的偵審，檢方起訴求刑8年，經16年爭訟、台灣高等法院5次更審，最高法院維持更五審判決，考量符合速審法減刑要件，依內線交易罪將趙建銘判刑3年8月定讞。趙建銘的父親趙玉柱，當時是總統親家，利用內線消息買入股票獲利高達3000多萬元，最高法院考量他繳回部分犯罪所得，判刑4年，父子倆都需入獄。

前台開董事長蘇德建。（中時資料照）

台開案被判刑的寬頻房訊總經理游世一，也要在明天入獄。（圖／業者提供）

前台開董事長蘇德建判刑3年8月、寬頻房訊總經理游世一判刑4年4月，台北地檢署傳喚2人明天（ 26日）報到發監，與趙建銘父子將於北中南3地報到入獄服刑。

台開案發生於2005年，趙建銘受邀至台北三井日本料理與蘇德建、游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴其父趙玉柱，與游世一低買高賣，在台開股價上漲時脫手，賺取暴利。北檢2006年起訴台開案，對趙建銘求刑8年，全案歷經長達15年爭訟，最高法院今年10月14日駁回趙建銘等人上訴，全案定讞。

北檢接獲最高法院定讞卷宗，除先啟動防逃機制，對趙建銘4人限制出境、出海外，另調閱趙建銘4人的戶籍資料，發現趙建銘戶籍設在台中市、現居地則在台南市，另趙父住在台南，因此北檢分別囑託中檢、南檢同步於明天代為執行趙氏父子發監。

巧合的是，現任北檢檢察長的林邦樑，台開案爆發時擔任北檢襄閱主任檢察官，負責核閱台開案起訴書，一審重判趙建銘6年徒刑後，林邦樑調任台灣高檢署檢察官，又再負責台開案的公訴蒞庭業務，由於林邦樑蒞庭論告說服高院合議庭，導致高院曾經加重改判趙建銘徒刑7年。