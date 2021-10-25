降級後最大餐飲旅遊盛事，台北國際旅展即將於11月5日於南港展覽館開展，台北晶華酒店今年主打吃到飽，由天下第一廳「栢麗廳」自助餐廳領軍，攜手三燔本家、以及館外義饗食堂、泰市場、故宮晶華推出多款吃到飽餐券，部分商品還享買十送一，最低折扣6折起，搶攻一年一度的旅展餐飲商機。

實體展覽開始之前，晶華將於10月29日中午12點至11月8日下午7點於官網舉辦線上旅展，多款超值餐飲、住宿優惠內容，方便消費者搶先購買。

此次針對旅展，栢麗廳共推出「栢麗廳平日早餐雙人券」每組1199元、「栢麗廳平日下午茶雙人券」每組1499元、「栢麗廳平日下午茶四人券」每組2899元、「栢麗廳平日午餐雙人券」每組2099元、「栢麗廳平日午餐四人券」每組3999元，不僅價格已享折扣優惠，除了早餐券外其餘品項皆享有買十送一，折扣最低達63折。

位於晶華酒店B3的三燔本家餐廳以日式及鍋物料理聞名，每年旅展總是佔據餐券熱銷排行榜前三名，此次也針對旅展推出兩款超值餐券，包括「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋雙人放題」每張1499元、「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋四人放題」每張2899元、相當於每人僅需725元即可享用無限量供應的美國頂級下肩胛牛肉卷盤／澳洲頂級下肩胛牛肉卷盤／丹麥雪花豬肉盤搭佐三燔本家壽喜燒或涮涮鍋物，以及飲品，菜盤及甜品，豐美組合滿足饕客味蕾。

晶華酒店旗下位於信義誠品的泰市場泰式海鮮自助餐廳及公館的義饗食堂義式自助餐廳皆以獨具特色的餐飲內容吸引了無數忠實的粉絲，此次針對一年一度的旅展也推出誠意十足的內容包括「泰市場平日午餐雙人優惠券」每張1499元、「泰市場平日午餐四人券」每張2899元、買十送一，最低達69折。以及「義饗食堂平日饗樂午晚餐雙人優惠折扣券」每張1099元、「義饗食堂平日饗樂午晚餐四人優惠折扣券」每張2099元，折扣下殺7折，是最值得入手的時機。

位於故宮博物院旁的故宮晶華也推出廣受歡迎的「平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券」每張1499元，憑券可於平日前往享用100分鐘由主廚親炙的各式熱饌、港點以及甜品，餐券買十送一，折扣達65折，邀民眾以美食及氛圍來趟文化獵遊之旅。