女高中生慘遭酒駕闖紅燈騎士撞死！台中市一名蘇姓女高中生，日前晚間坐公車回家，下車過馬路穿越台灣大道人行道時，竟遭酒駕的劉姓騎士高速撞飛，送醫後搶救無效，家屬今天舉行告別式，希望女兒是最後一個酒駕犧牲者。

市議員王立任今天上午參加蘇女告別式，他在臉書po文說，「剛剛從一位18歲女孩的公祭會場離開，忍不住心痛落淚，女孩在放學回家的途中遭酒駕闖紅燈的機車撞上，女孩和我的孩子差不多年紀，雙親心裡的痛我感同身受，他們跟我說，希望女孩是最後一個犧牲者，聽了真的很難過，真心的拜託也呼籲，酒後不要騎車、開車。」

本月16日晚間9時許，17歲蘇姓女高中生坐BRT公車在沙鹿區台灣大道6段下車後，穿越人行道北往南方向行走，34歲劉男駕駛機車沿台灣大道6段東往西直行慢車道，涉嫌於路口闖紅燈，高速撞飛蘇女，經送醫搶救後仍宣告不治。

調查指出，初步研判劉男酒後駕車、違反號誌管制，警方依規定交通事故程序處置，移情交通警察大隊釐清詳細肇事原因。

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