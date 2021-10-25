國民黨主席朱立倫25日出席「重返歷史現場慶祝抗戰勝利暨臺灣光復76週年紀念座談回顧展」。（陳君瑋攝）

國民黨主席朱立倫今出席國民黨舉辦台灣光復節活動，朱立倫痛批，蔡總統不要自行扭曲為1949年的台灣，四個堅持有違憲之疑，他也提出「四個捍衛」，永遠捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平與繁榮、捍衛中華民國歷史事實跟尊嚴。

台北中山堂舉辦「重返歷史現場慶祝抗戰勝利暨台灣光復76週年紀念座談＆回顧展」，朱致詞時遭到台灣國成員高舉「開羅宣言只是新聞公報」標語抗議，痛批朱寫信給習近平，連中華民國都不敢講，但隨即遭人架出會場。

朱立倫表示，中華民國歷史絕對不容許扭曲、不容許任何抹煞，對岸總書記習近平在紀念辛亥革命110年時，提到很多國父跟先烈努力的成果，但要特別強調，國父推翻滿清，建立的是中華民國，這是鐵一般的事實，絕不容許任何抹煞。

朱立倫指出，蔡英文總統在國慶時，提出充滿爭議、扭曲的說法，甚至她的四個堅持有違憲之疑，中華民國在台灣絕對不是72年，從1945年10月25日開始，台灣就光復了，已經是中華民國的一部分，「蔡總統不要自行扭曲為1949年的台灣」。

朱立倫指出，相較蔡總統所提的四個堅持，國民黨要強烈表達真正堅持「四個捍衛」，永遠捍衛中華民國憲法、捍衛中華民國民主自由立國精神、捍衛台灣2300萬民眾的安全和平與繁榮、捍衛中華民國歷史事實跟尊嚴，這四個捍衛缺一不可。

朱立倫宣示，如果有一天國民黨重返執政，國民黨要把台灣重回中華民國懷抱的台灣光復節定為國定假日，因為先有光復台灣，才有保衛台灣、壯大台灣，才有今天的民主台灣。

此外，孫文學校今則在中山堂外的台灣光復紀念碑前，舉辦「台灣光復76周年恭獻碑銘活動」，總校長張亞中強調，台灣光復永遠不能忘；而因罹癌剛結束化療的國民黨文傳會前副主委毛嘉慶，也出席活動，呼籲大家12月18日公投，一定要覺醒。