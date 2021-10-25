航運不再帶衰，台股指數站回16900點！上周五美股漲跌互見，不過Nasdaq指數及費城半導體指數收跌，台積電(2330)及聯電(2303)ADR亦雙雙收低，讓台股未開盤就承壓，今天台股也在晶圓雙雄同步開低下，指數以低盤開出，盤中更一度失守16800點，下探16784點。

不過，近期因產業雜音不斷浮現而走弱的航運在今天上演跌深反彈，長榮(2603)率先走高，萬海(2615)、中櫃(2613)及台驊(2636)盤中跟隨上揚，中場過後，早盤弱勢的台塑(1301)、聯電(2303)由黑翻紅，台積電股價跌幅也縮小，中小型股如：台揚(2314)、耀登(3138)、車王電(1533)、統新(6426)、美而快(5321)、康普(4739)、美琪瑪(4721)及聰泰(5474)等亮燈漲停，在權值股回穩，航運、玻璃等傳產類股及中小型股助攻下，台股指數開低走高，盤中指數由黑翻紅，站上16900點，截至11點30分為止，加權股價指數約16922.53點，上漲33.79點，成交量約1841.37億元；OTC指數為208.47點，上漲0.2點，成交量601.69億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲5.09%，其次是玻璃類股及化工類股，分別上漲2.99%及1.63%，表現較差者為百貨類股、生醫類股及水泥類股，其中百貨類股下跌1.41%，生醫類股下跌1.24%，水泥類股下跌0.9%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲5.58%，表現最差為觀光類股、下跌1.03%。

就技術面來看，美股持續反彈，上周台股指數先上後下，終場加權股價指數以16888.74點作收，累計一周上漲107.55點，漲幅約0.64%，周K收小十紅棒，連三周收漲，日均量為2784.6億元，OTC收盤指數為208.27點，累計一周上漲6.18點，漲幅為3.05%，周K收紅，日均量873.95億元；今天台股因台積電走弱，指數以低盤開出，多空在平盤附近交手；台積電法說會後帶動台股止跌反彈，不過近期漲勢平緩，盤面多是個股輪動點火，多頭攻勢未見連續，目前台股技術指標日KD值近80高檔區，OTC更已達過熱區間，且大盤及OTC同樣面臨季線及半年線反壓處，在成交量未明顯放大下，短線指數恐難突破壓力區，預估本周台股指數將是狹幅震盪整理。

分析師表示，美股第三季財報陸續公布，獲利優於預期比例高達8成，激勵美股近期表現，但中國限電問題對全球供應鏈的衝擊充滿不確定性，加上原物料以及油價維持高檔，通膨及縮減購債議題也衝擊金融市場，須提防系統性風險。

儘管美股企業財報優於預期，且台股電子股成交比重上升，帶動指數反彈，不過上檔仍面臨季線及萬七關卡，成交量未能有效放大前，指數區間震盪，上檔空間不大，強勢族群輪動快速，操作難度高；考量通膨及縮減購債議題持續發酵，須留意系統性風險，建議採取低接布局策略，以政策護盤的科技權值股、高殖利率概念股、電動車概念股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

精測(6510)今年第2季營運受封測廠端疫情影響而不如預期，然第3季已見到封測端營運穩步成長，加上美系客戶產品進入出貨旺季，將帶動VPC在RF、AP等應用有更強勁的出貨，加上疫情讓台系客戶調整產品出貨時程，提早將高階新產品於第4季導入量產，有望帶動精測第4季營運進一步成長；華夏(1305)中國PVC總產能中約有8成為電石法產能，西北地區PVC產能占全中國51.7%，區內電石法PVC產能占比亦高達97%左右，中國供應減少對原本供需就處平衡的PVC產業將明顯帶動PVC報價趨漲，雖華夏未出貨中國，但美國、中國出口皆受限，對PVC東南亞報價亦有助漲空間，均是可逢低布局標的。