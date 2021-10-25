感測元件大廠光磊(2340)於上周四(10月21日)舉行股東臨時會，會中通過所有議案，公司名稱將變更為台亞半導體股份有限公司，等同於未來公司將由日亞化學全面主導；外資近四天連續買超共計9302張，帶動股價持續上攻相對台股強勢。

光磊在上周四的股東臨時會通過所有議案，象徵先前的市場派經營權之爭劃下句點，未來公司將由日亞化學全面主導；經過這次臨時股東會相關決議，光磊的新公司名稱為台亞半導體，將正式納入日商日亞化學集團旗下，公司並選出新任董事長及新任副董事長。

過去光磊主要產品為LED發光元件、感測元件、不可見光產品、顯示屏解決方案等，未來公司組織改造後，將可望與日亞化學集團先進感測半導體技術及技術加強交流，有助於客群擴大與多元合作。

光磊上周四臨時股東會同時也通過處分大陸子公司議案，短期內雖然會造成大陸子公司營收無法納入光磊合併營收中，但處分利益日後將可回補。

本次臨時股東會還將董事席次縮減為7席，改選後董事成員包括王虹東、戴圳家、石上幸志、李國光，以及新任獨立董事蔡士光、吳建志、賴振東。

台亞(前光磊)隨即於21日下午新任董事會中重新改選新任董事長與副董事長，由王虹東以及日亞化學的戴圳家分別續任董事長與副董事長，具有半導體製造背景的總經理黃年宏獲得董事會青睞升任執行長，這也確立台亞(前光磊)轉型成為感測半導體科技公司的決心。

台亞(前光磊)第二季淡季營收降溫後，第三季營收回升至18.09億元、季增30.75%、年增8.64%，創下近9年來單季新高。前三季營收47.77億元、年增約13.5%。