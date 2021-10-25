中風男騎車覓食自摔 暖警守護返家

中市1名53歲的張姓男子日前騎乘電動自行車出門買晚餐，回家途中在南區五權南路與美村路口不慎連人帶車摔倒，當時於路口執勤的員警即時發現，趕緊上前查看。原來張姓男子因中風行動不便，警方觀察其狀況實在不宜再騎乘電動車返家，在張男的堅持下，員警遂牽著他的電動自行車，亦步亦趨在其身後守護他的安全，陪他返家。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員鍾易蓉日前17時於南區五權南路與美村路口服勤時，發現有名男子連人帶車摔倒在地，他趕緊上前扶起該名男子，經了解後，得知53歲的張姓男子停等紅燈時腳一時沒支撐好，才會不慎摔倒。

員警攙扶其至板凳休息，發現張男因跌倒手腳有小擦傷，然其自認無礙堅持不願就醫，並表示他家就在附近，自己返家即可。張姓男子因為中風行動不便，儘管員警觀察其狀況不適合再騎車，他卻也不願讓警方用巡邏車載他回家。

當時正逢下班尖峰時間，車流較大，警方擔心張男自行返家恐有危險，遂牽著張男的電動自行車，一路在其身後護送，過程中，張男舉步維艱一跛一跛地走著，數度重心不穩差點跌倒，讓員警看了好擔心，將其送返家中，不忘叮囑張男要記得處理傷口後才離去。

張男事後也表示，自己實在是因為肚子太餓，不得已才騎車出門覓食，否則他自知行動不便，很少會騎車出門，對於員警熱心積極的協助也不停道謝。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具上路前，務必注意自身狀況，若精神不濟或身體不適請避免開車，以防造成交通事故，維護自身及其他用路人安全。行車途中如遇身體不適，應啟動危險警告燈，停靠路邊安全處所，並報警協助，以防意外發生。）