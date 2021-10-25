台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，《選罷法》修法聲浪也隨之四起，而下一個遭點名罷免的則是台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐。資深媒體人黃暐瀚指出，2016年提出下修罷免門檻的是時代力量，負責提案說明的就是林昶佐，如今卻跳出來對國民黨主席朱立倫喊話，呼籲不要再「仇恨動員」，現在說這個，不會太晚嗎？且當年自己下修的門檻，現在卻想縮，說得過去嗎？

黃暐瀚今（25）日在臉書表示，仔細看看當年時代力量提出的版本，不只門檻降到1/4，且是直接「簡單多數決」；也就是說，不用什麼七萬三、六萬一低標，只要有人罷免，票數多過反對，幾千票你就得下台，「當初說門檻不要，現在卻變成倫哥不要」。

對於林昶佐向國民黨主席朱立倫喊話，呼籲不要再「仇恨動員」。黃暐瀚認為，現在說這個不會太晚嗎？當年自己下修的門檻，罷免路上也已經有好幾個人說掰掰了，林昶佐現在卻想縮，說得過去嗎？何況跟「倫哥」喊話有什麼用？提案罷免林昶佐的是「鄭大平」，又不是國民黨，都在二階審查了，喊不要又有何用？

黃暐瀚說，當初疫情爆發，萬華被中央說成破口的時候，林昶佐就該跳出來幫萬華說話，因全台灣只有林昶佐可以幫萬華說話，是該區唯一一席的立委，但卻跑去站在路邊迎接衛福部長陳時中，還微微鞠躬，這畫面萬華人看了不能忍，新仇舊恨，要一次算清。

此外，黃暐瀚也提到，去年罷韓時，蔡英文總統稱「台灣民主往前了一步」；如今陳柏惟被罷，卻變成「民主還有繼續努力」。黃暐瀚不禁想問，「是在說啥咪？蔡總統公然雙標，自己沒有發現嗎？」同一個選罷法、同樣用民意決定去留，「不能說你被罷就是民主，我被罷就變成霸凌」，講更白一點，當然都是民主，也同時都是霸凌，在2016年立院決定下修的那一刻，早已注定了「血流成河」的今天。