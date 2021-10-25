日本參議院山口、靜岡2選區昨天補選，選舉被視為眾議院大選前哨戰，執政的自民黨1勝1負；首相岸田文雄今天表示，會嚴肅看待選民的抉擇。

日本參議院山口選區與靜岡選區因議員請辭，昨天進行補選，是岸田文雄本月4日上任首相後第一場中央級選舉，且距離31日投開票的眾議院大選僅一週，被視為眾議院大選前哨戰。

日本放送協會（NHK）報導，山口選區方面，與自民黨聯合執政的公明黨推薦的北村經夫獲30萬7894票，以大幅領先的票數當選。

靜岡選區方面，由在野黨立憲民主黨與國民民主黨推薦、無黨籍的前靜岡縣議員山崎真之以65萬789票當選，力克自民黨候選人若林洋平的60萬2780票。

這兩個選區原本的參議員都是自民黨籍。

岸田今天受訪時表示，他對山口縣民的信任衷心感謝；另一方面，對於靜岡縣選舉結果感到可惜，將嚴肅地接受選民的判斷。

至於靜岡縣敗選原因，岸田認為是各種因素累積的結果，將確實分析檢討；對於即將到來的眾院大選，岸田說，這也是一場檢視執政黨的選舉，將繃緊神經應對。

報導指出，自民黨內部分析認為，靜岡縣敗選主因是對手山崎獲得靜岡縣知事川勝平太奧援，地方因素的影響較大，對眾議院大選影響有限；但黨內也有聲音認為，岸田出馬助選也無法勝選，對黨內是一大打擊。

自民黨與公明黨今天將各自召集黨內幹部分析選情，並確認拉鋸選區的選舉戰略，包括由黨內幹部重點輔選等。

在野黨方面認為，靜岡縣參議員補選從自民黨手中搶下是一大勝利，這是民眾對執政黨不信任與憤怒所累積；將以此在眾院大選乘勝追擊，以在野黨聯手推出候選人的選區為中心，強化選舉活動。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1101025