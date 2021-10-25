羅馬天主教教宗方濟各今天呼籲各國政府別再將移民送回諸如利比亞等國家，他說移民會被送進充斥暴行的監禁中心，還說拯救冒險橫渡地中海移民的性命，應是各國的優先要務。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡聖伯多祿廣場的主日三鐘經祈禱活動中表示，「針對數千名在利比亞的移民、難民、其他需要保護的民眾，我想表達我親近你們。」

「我從未忘記你們，我聽到你們的哭泣並為大家祈禱。」

教宗說：「他們當中，許多男女老幼遭遇不人道暴力相向。我在此呼籲國際社會遵守承諾，找出共通、具體、永續的解決方案來因應利比亞和整個地中海的移民潮。」

84歲的教宗方濟各說，各國政府必須停止將移民送回諸如利比亞這樣「不安全國家」，並呼籲各國政府優先拯救地中海上的人命、讓他們安全在港口下船，保證難民有監禁之外的選項以及申請庇護的管道。

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）20日告訴國會，今年目前為止，從地中海抵義的難民人數已從去年同期的2萬6000人翻倍來到5萬500人。

他表示，今年約有1106人在試圖橫渡地中海時丟掉性命。

而22日落幕的歐洲聯盟領袖會議，各國在移民議題上持續抱持分歧意見。波蘭、立陶宛在內的幾個歐盟成員國呼籲歐盟出資設立屏障，阻止成千上萬的移民從白俄羅斯入境歐洲。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101025