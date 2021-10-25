搭捷運手機AirDrop收不雅照 警呼籲設定勾選「只限聯絡人」

北市一名搭乘新蘆線的女乘客，今年7月6日在車廂座位上滑手機，突然收到一則AirDrop檔案「防疫小常識」，打開竟是男子的下體照片，女乘客懷疑是對面正在滑動手機的男子傳送，立刻匆忙下車，並向捷運警察隊報案，經警方比對影像，將陳姓男子通知到案，並以違反性騷擾防治法送辦。

警方表示，AirDrop是蘋果系統專用的應用程式，用於兩支iPhone手機傳輸資料，可在9公尺內使用，目的是為了方便使用者，但陌生人傳送的資料可能是不雅照或是電腦病毒，民眾使用時，應注意來路不明的分享源，不要隨便開啟訊息。

警方表示，新型態犯罪手法，稱為數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，嫌犯在狹隘空間、人潮擁擠場堿，透過智慧型手機AirDrop功能，隨機對鄰近民眾傳送猥褻圖文、影音，傳送者已觸犯散布猥褻物品罪及性騷擾防治法。

捷警隊呼籲搭乘捷運民眾可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，若發現有陌生訊息透過藍芽傳送，可拒接收，減少被騷擾機會。如若遇數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，先記下周邊環境、人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班號等，並將接收畫面截圖存證後，立即通知站務人員或警方查緝偵辦。