有些人雖然脾氣不好、敢愛敢恨做自己，但身邊卻總是有真心的朋友圍繞，命理專欄搜狐網近日發文分享，生肖屬蛇、狗、虎的人不只脾氣火爆，財運更火爆，天生注定和貴人有不解之緣，錢財散不出去，桃花情緣都能得。

屬蛇

巳蛇五行為火，五行屬火的個性聰明伶俐、智商過人。屬蛇的人雖然脾氣不好，但他們懂得如何和別人相處，而且做事都有堅定的信念、不服輸的精神。生肖蛇運走「財祥星」之地，運勢大紅大紫，橫財連發。他們好運出現，小人退走，不僅事業發展如日中天、財路大開，而且愛情方面順順利利。有伴侶的人可以考慮步入婚姻，注定白頭到老，財色兼得。而且財運上能賺大錢，財富的喜報更是一個接一個。如果每項事情都盡心盡力，就有望正財橫財一起旺，財富不斷進口袋。

屬狗

戌狗五行為土，命在正財庫，五行燥土之氣相當深重的人，硬如石，倔如牛的脾氣是改不掉的，脾氣火爆但是不容易表現出，往往只有最親近的人才見過屬狗人發脾氣，但這並不能掩飾屬狗人的真性情，敢愛敢恨、敢發脾氣。雖然脾氣火爆，但是屬狗身邊的真心人不少，財神更是多，能和他們發脾氣吵架的人，基本上都是他們的貴人，雖然常常吵鬧，但是趕不走萬千橫財，他們就算一輩子都很暴躁，也注定錢財不缺，四方朋友該來的都會來。

屬虎

寅虎五行為木，命在天權格，生為陽木能庇蔭，日當頭的格局也使得屬虎人脾氣暴躁改不掉，自尊心強也就罷了，屬虎人還很爭強好勝，對與自己對著幹的人，他們可是通通毫不留情，有時也會不小心誤傷他人自尊心，帶來更大的麻煩。然而屬虎人的後福卻更為旺盛，脾氣雖然大，但注定和貴人有不解之緣，錢財散不出去，桃花情緣都能得，急躁的性格有時反而能讓他們順利度過難關，不屈不撓，不但能笑到最後，還能富到白頭。