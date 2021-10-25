國民黨擬全力推動年底4項公投，外傳這是蘇貞昌的閣揆保衛戰。蘇貞昌今出席淡江大橋八里端通出典禮說，公投應就事論事，不要扭曲成政治運作，當年國民黨開放符合國際安全標準的萊牛進來，卻把符合國際安全標準的萊豬描繪成毒豬肉，「我相信美國人也不能接受，還說要親美，就顯得矛盾。」

蘇貞昌說，台灣是以外貿為主國家，產品要賣給外國，不能禁止外國產品進來，否則沒辦法做生意；當年國民黨開放符合國際安全標準的萊牛進來，卻把符合國際安全標準的萊豬描繪成毒豬肉，「我相信美國人也不能接受，還說要親美，就顯得矛盾。」

蘇貞昌表示，隨著經濟發展，經濟、民生、工業各方面都要用電，不能要馬兒跑又不給馬兒吃草，不能要用電又反對發電，何況核四早已封存、浪費好幾千億，核一、核二所在的新北市長侯友宜也說要安全，且核廢料到現在都無法圓滿處理，「重啟核四根本不可能」。公投是對事的決定，應就事論事，不要扭曲成為政治運作，這樣不能理性討論，比較可惜。