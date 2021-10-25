顏莉敏說，在沙鹿文九52新設國小，不只是家長與孩子的期待，更是老師們的盼望。（副議長顏莉敏服務處提供）

市長盧秀燕強調，市府將全力推動回應學童在地就讀需求。（副議長顏莉敏服務處提供）

沙鹿區近來因周邊中科、光田醫院向上院區等原因，人口移入沙鹿區後對應的是就學需求，北勢國小學區內學齡兒童持續增加，現有校舍不敷使用。台中市議會副議長顏莉敏積極為學區內學齡兒童爭取新建國小，希望孩子們都能夠在地就學；25日邀請市長盧秀燕、教育局長楊振昇現地會勘，一舉讓文九52新設國小計畫成功拍板。

顏莉敏指出，北勢國小學區內學齡兒童多，因校舍不足孩子們必須跨區就讀，不僅家長接送不便，小朋友自己上學的距離遠家長更是擔心。北勢國小校舍不足狀況已久，學區內增建國小勢在必行且有急迫性，希望市府能夠看見在地就學需求，儘速解決校舍不足的難題。

顏莉敏說，在沙鹿文九52新設國小，不只是家長與孩子的期待，更是老師們的盼望。北勢國小辦學有成老師們功不可沒，但辛勤的老師因校舍不足，為讓小朋友們擁有教室，老師在樓梯間備課、改作業卻成為北勢國小常見的景象；倘若該學區內能新建國小，也能夠緩解老師辦學的空間需求。

顏莉敏認為，服務團隊與台中市府已多次開會討論在北勢國小學區內新建國小一案，討論認為文九52學校用地規劃新建國小有其可行性，整體預算與相關校舍興建規劃則待市府拍板定案。

盧秀燕說，文九52新設國小一案，先前已由顏莉敏副議長爭取到規畫設計費用，相關工程預計明年開工、113年完工，將分年編列2億1600萬執行第一期計畫，預計在文九52新建規模18班的國小；市府將全力推動回應學童在地就讀需求。