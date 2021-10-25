台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，同樣正面臨第二階段連署罷免的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐，呼籲國民黨主席朱立倫適可而止。對此，朱立倫怒嗆，民代真正要面對的是選區的選民，不要一開口就要搞抗中保台、意識形態，這樣民代一定會被罷免掉。

朱立倫指出，每位民代真正要面對的是選區的選民有沒有認真表達民意？有沒有關心民眾最辛苦的時候。不論是疫情、或疫苗、紓困，還有平常對選民的服務，這才是關鍵重點，「不要動輒用意識形態、抗中保台來質問我們」，這樣的民代一定會被罷免掉。

對於陳柏惟留下台中第二選區的補選遺缺，朱立倫表示，一定會尊重在地民意，以民意為最重要的依據，他會跟地方，包括黨部相關同仁討論後決定。

朱立倫認為，如果就節省公帑、讓民眾便利，當然補選與公投放在一起最好，但一切還尊重選委會時程安排，我們希望盡量能安排在一起，免得讓民眾舟車勞頓要多跑一次。

此外，對於聯合國大會第2758號決議滿50周年，中共駐聯代表說台灣無權參與聯合國，美國說中共濫用2758號排擠台灣，朱立倫表示，蔡總統應該大聲說出中華民國曾經成為在聯合國的唯一代表席次，而且中華民國是創始會員國，這段歷史也不容許抹滅。