因為少子化，預估未來會有40所大專院校、53所高中面臨退場。全國私校工會、台灣學生聯合會等團體今天召開記者會，要求立法院盡速通過《私立高級中等以上學校退場條例》，讓學店趕快退場，所留校地及校產則回收公共使用。

輔大教授戴伯芬表示，118學年台灣的大學生數將跌至97.6萬人，也就是未來8年會大減20.1萬人（17％），至少40所學生數少於3000人私校面臨倒閉危機；私立高中情況更為嚴峻，預估115學年高中生只剩55.1萬人，私立高中只能招到19.25萬人（35％），比108學年的25.2萬人大減5.95萬人或23.6％，意味5年後，至少有53所私立高中會被迫退場。

民進黨立委范雲表示，每所大專院校退場，平均會釋出14公頃土地及11億元校產，以未來大專院校會有40校退場為例，將釋出560公頃土地及440億元校產。這些校產及校地攸關國家重大發展政策，不該只由教育部及私校來決定怎麼用，因此她主張行政院應該介入，來統籌規畫及運用這些資產。

台灣學生聯合會常務理事黃亭偉說，2010年開始有私校倒閉，從1年倒1所到現在1年倒2所，預期之後學校倒閉的速度會愈來愈快，因此立法院有必要盡速通過私校退場條例，以保障學生就學權益。譬如學生想原校畢業或轉學等，都應在法律層面獲得充分保障。

全國私校工會理事長尤榮輝說，行政院從2017年就通過私校退場條例，但立法院直到現在都還未完成立法。立法院延宕立法，造成一些學店教學品質敗壞及侵害教師工作權，更提供校董掏空校產的機會。

尤榮輝表示，許多優質私校也希望學店退場，少數立委不應成為學店代言人，同時呼籲立法院堅持改革，應盡速通過私校退場條例，保障師生權益，維護校地回收公共使用，促進校舍活化再生。

全國私校工會及台灣學生聯合會提出三點主張：一、汰劣存優，校務及財務資訊公開透明，加速學店退場；二、保障師生權益、維護校產公共性，堅持改革理想；三、比照《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，盡速通過私校退場條例。