享譽國際的知名劇團優人神鼓來了！迎接建縣300年，彰化縣政府精心規劃「建縣三百、大放藝彩」8場鄉鎮藝術巡演活動，自10月15日到明年3月，在全縣八大生活圈登場，統統免費入場。彰化縣長王惠美強調，來到就賺到，歡迎全國各地鄉親來彰化，欣賞表演、品嘗小吃，還可暢遊各大知名景點。

歡慶彰化建縣300年 徵金句+主視覺 8場優質表演免費看

氣勢磅礡、直擊人心的鼓聲，13日為系列巡演開場，優人們目光炯炯、奔放跳躍，演出震懾全場。優人神鼓劇團曾獲法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，演出結合東方傳統武術、擊鼓、神聖舞蹈等元素，是台灣獨一無二的劇團。

優人神鼓藝術總監黃誌群說，優人神鼓與彰化縣有非常深厚的淵源及連結，不同於其他縣市，古樸的彰化散發著歲月沉澱的光芒與深厚的力量，給人幽靜的感受。

王惠美表示，為歡慶彰化建縣即將邁入300年這個重要里程碑，縣府廣邀全國知名優質演藝團隊巡演，除了優人神鼓帶來《鼓聲圓滿》、人間國寶廖瓊枝帶領的薪傳歌仔戲劇團演出《鐵面情》、明華園劇團《俠貓》，還有向志工致敬演唱會，邀請新生代知名歌星輪番獻唱，保證精彩、不容錯過。

彰化縣政府更祭出10萬元總獎金，公開徵求金句與主視覺設計，歡迎全國民眾踴躍報名，激盪創意與想像力、集思共創，感受彰化的魅力不凡。「你投創意、我按讚」網路徵件、人氣票選，投稿獲獎除有豐厚獎金，作品更將成為彰化300年精彩故事的一部分，投票民眾則有機會抽中氣炸鍋、肩頸按摩器及藍芽喇叭等小家電好禮。

彰化縣政府公開徵求代表彰化精神的金句與主視覺設計，並歡迎全國民眾一起參與票選抽大獎。／圖截取自Youtube

王惠美說，彰化古城歷史悠久，西元1723年雍正以「建學立師，以彰雅化」賜名彰化縣，開啟輝煌歷史；現有精緻農產加值，也孕育許多工商業隱形冠軍，更有肉圓、爌肉飯等說不盡的美食。八卦山大佛、鹿港老街、田中馬、全球唯一的玻璃媽祖廟與芳苑海牛文化、全國最大田尾公路花園，及平地最大清水岩溫泉露營區等知名景點，都值得大家來深度探訪體驗、尋找創作靈感，挖掘更多鮮為人知的特色與面貌，共同迎接下一個300年。(彰化縣政府廣告)