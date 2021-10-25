台中市政府警察局捷運警察隊指出，陳姓老婦與兒子日前到捷運市政府站附近，卻一時走散，不知道如何返家，在徬徨之際，有熱心民眾帶婦人進入捷運內請求服務人員協助，員警獲報後最後連絡其兒子，帶婦人搭捷運去找兒，母子終於順利碰面返家。

台中市捷運警察隊指出，當天傍晚接獲台中捷運公司行控中心通報，1位迷途老婦向捷運市政府站詢問處尋求協助，立即派出2名員警趕到現場，詢問並了解情況。

警方指出，陳姓老婦領有身心障礙手冊，且神情有些慌張，陳姓老婦向員警指稱，在捷運市政府站附近與兒子走散，不知道如何返家，經員警安撫老婦不安情緒及詢問下，從老婦口中獲取其兒子的聯絡電話，多次撥打均無法接通。

員警很有耐心再向老婦詢問，有無其他親人的聯絡電話，老婦沉思從記憶中拼得其姐姐的電話號碼，經與陳婦姊姊聯絡後，並再透過其他親友聯繫到老婦的兒子到場將其接回家。

最後員警與陳婦的兒子連繫上，雙方約定在捷運南屯站碰面，員警陪陳婦搭乘捷運至南屯站，當老婦看見兒子那一霎那開心笑了，兒子說，想帶媽媽坐捷運圓夢，對員警熱心協助，找到媽媽，很感恩。

台中市捷運警察隊表示，家中有容易走失的親屬，除向社福單位申請愛心手鍊外，也可以將家人姓名、聯絡方式放在隨身衣物，以便警方能即時通知家屬，儘速將迷失之人送回安全處所。