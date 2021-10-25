「振興五倍券」10月才剛上路，台北市衛生局提醒，醫療院所不能以「優惠」、「折扣」、「送療程」等商業廣告手法來促銷，違者可依《醫療法》裁處5萬到25萬元；衛生局表示，北市查獲有4家醫療院，所以五倍券做促銷活動，其中3家罰款為各5萬元，另1家診所被查有2則廣告、開罰6萬元，4家診所共開罰21萬元。

衛生局表示，許多醫療院所透過網站、通訊軟體LINE、Facebook、Instagram或電視購物等管道以振興五倍券進行促銷活動，衛生局醫事管理科視察吳秀娥指出，醫療院所若宣傳標榜五倍券優惠打折的廣告，如「凡使用五倍券5000，回饋使用面額的20％、現省2500」，已違反《醫療法》規定。

吳秀娥說，醫療機構不得以優惠、團購、直銷、消費券等具有意圖促銷的醫療廣告宣傳；或是刊登強調最高級及排名等敘述性名詞或類似聳動用語的宣傳；許多診所會標榜可使用「五倍券」，並指名使用「五倍券」有優惠或回饋，這些用語就會有違法的情形。

吳秀娥補充，衛生局今年已接獲526件檢舉，裁罰共56件，罰鍰高達308萬元，而短短1個月，利用五倍券宣傳的違規廣告裁處案件已裁罰4件，罰鍰共21萬元；不過，吳秀娥解釋，4件都是剛開罰的案件，仍在行政救濟期間，業者如不服裁處可依程序提起訴願，因此無法公布名單，須等3周後才會公布。

民眾選擇美容醫學機構療程時，要注意「六要三不」，多想、多問、多看，保障自身權益，北市衛生局呼籲，民眾購買醫美療程前，請先至診所與醫師做諮詢評估，妥善與醫師溝通，確實了解療程效果，選擇適合的醫美療程，切勿輕信形形色色的醫療廣告或行銷手法而衝動購買。