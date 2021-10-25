小貨車的排檔桿，竟被拔斷、脫離操控版。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市北區28歲林姓男平日駕駛小貨車送貨，日前行經中清路時，車子突然卡關「顧路」，正在路口交通指揮的員警發現後，趨前查看小貨車的排檔桿，竟被駕駛拔斷、脫離操控版，員警變身力士，將車排空檔，與林男一同將車推到路邊，讓交通恢復順暢。

「超傻眼！」小貨車駕駛林男當時一臉慌張，拿著排檔桿向員警指稱，排檔桿已完全與操控版分離，車子無法排檔行駛，台中市警第二分局立人派出所警員張正瑋剛好在中清與文心路口交通指揮，發現一部小貨車停止在中清路的左轉專用道上，造成後方交通堵塞，趕緊過去查看。

警方指出，駕駛林男看到員警時顯得「滿臉尷尬」，張姓員警看到時也感覺「很傻眼」，張當下立即指揮林男將車排檔打到空檔，再偕同坐在貨車副駕駛座的男同事將車推到路邊，排解塞車狀態，也解除林男窘境，讓車水龍的中清路交通恢復順暢。

所幸貨車的排檔還能推移到空檔，張員立刻偕同小貨車副駕駛徒手推動小貨車，張員一面指揮後方車輛暫時讓道，才讓卡關在路中央、不知所措的林男擺脫困境，二男非常感謝員警的援助。

台中市警第二分局長陳家銘說，定期保養的目的是恢復車輛的性能到最佳狀況，防止小問題變成大問題，確保車輛的安全性，以及較佳的經濟性與較長的使用壽命，並提醒車主平日應做好車輛保養工作，以確保行車平安。