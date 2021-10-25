台灣基進立委陳柏惟罷免案過關，民進黨提出檢討罷免門檻，但總召柯建銘呼籲，不能輸了就要翻桌。國民黨主席朱立倫酸，民進黨的翻桌不是新聞，昨天嫌罷免門檻過高，今天嫌罷免門檻過低，只要是罷免國民黨的，門檻越低越好，綠營的就越高越好，「哪有這回事？」

朱立倫指出，民進黨的民主就是鴨霸式的民主，只要民進黨認為是對的就是對的，只要罷免對象是國民黨，就覺得門檻越低越好，如果罷免對象是綠營，就門檻越高越好，不要忘了這次就算依據2016修法前最高門檻，陳柏惟還是被罷掉。

對於蔡英文總統在罷韓成功時說台灣民主往前走一步，陳柏惟遭罷免後說台灣民主還要加強。朱立倫痛批，只要對民進黨有利就叫民主向前，只要對民進黨不利的叫民主要反省檢討，真正傷害民主的是民進黨。

對於年底公投，民進黨將下鄉宣傳，朱立倫強調，12月18日的公投，是民眾對是非對錯、尤其是對蘇內閣這段期間施政不滿的反彈，民進黨與其下鄉宣傳，倒不如把施政做好，若施政做不好，民眾一定會出來投倒閣不信任投票。

朱立倫說，自己將擔任公投電視說明會主講人，當時前主席江啟臣的邀請，他做為國民黨員當然積極參與，現在他擔任主席也一樣，所有主講人都會全力投入，希望12月18日的公投能展現民意，讓四項公投都能過關。